Sivasspor, Esenler Erokspor maçının hazırlıklarını sürdürdü

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SİVAS (AA) - Demir Grup Sivasspor, Ziraat Türkiye Kupası 5. turunda Esenler Erokspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde gerçekleştirilen antrenman 1 saat 30 dakika sürdü.

Isınma hareketleriyle başlayan idman, 5'e 2 top kapma, pas ve pres çalışmasıyla devam etti. Ardından geniş alan pas çalışmaları gerçekleştiren kırmızı-beyazlı ekip, son bölümde ise yarı sahada çift kale maç yaptı.

Sivasspor yarın yapacağı antrenmanla maçın hazırlıklarını tamamlayarak kampa girecek.

Demir Grup Sivasspor ile Esenler Erokspor 20 Aralık Salı günü saat 15.00'te Sivas 4 Eylül Stadyumu'nda karşılaşacak.

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