Atatürk'ün Sivas'tan ayrılışının 103. yılı dolayısıyla kentte tören düzenlendi

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SİVAS (AA) - Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün 1919'da 108 gün kaldığı Sivas'tan ayrılışının 103'üncü yılı dolayısıyla tören düzenlendi.

Sivas Valiliği'nin organizasyonundaki törene katılanlar, Cumhuriyet Meydanı'nda bulunan Atatürk Anıtı önünde toplandı.

Emekli öğretim görevlisi ve yazar Ahmet Necip Günaydın, 18 Aralık 1919'da Atatürk'ün Sivas'tan ayrılışını anlattı.

Sivas Valisi Yılmaz Şimşek, şeref defterine yazdıklarını okurken şunları söyledi:



"Aziz Atatürk, ülkemizin işgaller altında olduğu 1919 yılı içinde, Anadolu'nun en güvenli şehri olarak ifade ettiğiniz Sivas'a gelerek, Sivas Kongresi'ni topladınız. 108 gün Sivas'ı şereflendirerek Milli Mücadele'nin yol haritasını hazırladınız. Ankara'ya gitmek üzere şehrimizden uğurlanışınızın 103. yıldönümünü idrak ederken, 103 yıl önceki ruhla, size ve eserlerinize layık olmak için büyük bir gayretle ülkemize ve şehrimize hizmet ediyoruz. Emanetiniz olan Türk İstiklal ve Cumhuriyetine sahip çıkmayı aziz bir görev sayıyor, sizi saygı, rahmet ve şükranla anıyorum. Ruhunuz şad olsun."

Konuşmaların ardından program, Cumhuriyet'in temellerinin atıldığı Atatürk Kongre Müzesi önünde devam etti.

Atatürk'ü canlandıran Sivas Devlet Tiyatrosu sanatçısı Abdulsamet Sünbül ve il protokolü, müze balkonundan halkı selamladı.

Daha sonra temsili Atatürk ve Rauf Orbay'ı canlandıran tiyatro sanatçısı Emin Köksal Taşçıoğlu'nun o döneme ait bir araca binip Ankara'ya hareket etmesi canlandırıldı.

Törene Garnizon ve 5. Piyade Eğitim Tugay Komutanı Piyade Albay Cüneyt Mutlu, Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, diğer il protokolünün yanı sıra sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

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