Sivas Ziraat Odası Başkanı Çetindağ'dan ÇKS uyarısı

Bronşit ve öksürüğü keserek balgamın kökünü kazıyor! Günde iki defa içildiğinde hastalıktan eser bırakmıyor

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

SİVAS (AA) - Sivas Ziraat Odası Başkanı Hacı Çetindağ, 1 Ekim'de başlayan 2023 Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS) destek başvurularının 31 Aralık 2022'de sona ereceğini hatırlatarak, çiftçileri mağdur olmamaları için kayıtlarını güncellemeleri konusunda uyardı.

Çetindağ, yaptığı yazılı açıklamada, çiftçilerin 31 Aralık 2022 tarihine kadar bilgilerini güncellemeleri gerektiğini, yeni yönetmeliğe göre artık ÇKS kayıtlarının e-devlet üzerinden yapıldığını belirtti.

Çiftçilerin destekten yararlanmaları için çiftçiliğe devam ettiğini beyan ederek bilgilerini güncellemeleri gerektiğini vurgulayan Çetindağ, "Bu kurallara uymayan çiftçilerimiz pasif duruma düşecek, destekleme alamayacak. Bu kapsamda çiftçilerimizin mağdur olmamaları ve destekten yararlanabilmeleri için 31 Aralık'a kadar bilgilerini güncellemeleri gerekmekte." ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.