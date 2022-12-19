Sivas Ziraat Odası Başkanı Çetindağ'dan ÇKS uyarısı

SİVAS (AA) - Sivas Ziraat Odası Başkanı Hacı Çetindağ, 1 Ekim'de başlayan 2023 Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS) destek başvurularının 31 Aralık 2022'de sona ereceğini hatırlatarak, çiftçileri mağdur olmamaları için kayıtlarını güncellemeleri konusunda uyardı.
Çetindağ, yaptığı yazılı açıklamada, çiftçilerin 31 Aralık 2022 tarihine kadar bilgilerini güncellemeleri gerektiğini, yeni yönetmeliğe göre artık ÇKS kayıtlarının e-devlet üzerinden yapıldığını belirtti.
Çiftçilerin destekten yararlanmaları için çiftçiliğe devam ettiğini beyan ederek bilgilerini güncellemeleri gerektiğini vurgulayan Çetindağ, "Bu kurallara uymayan çiftçilerimiz pasif duruma düşecek, destekleme alamayacak. Bu kapsamda çiftçilerimizin mağdur olmamaları ve destekten yararlanabilmeleri için 31 Aralık'a kadar bilgilerini güncellemeleri gerekmekte." ifadelerini kullandı.