Sivas'ta çarpışan iki otomobildeki 6 kişi yaralandı

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SİVAS (AA) - Sivas'ın Şarkışla ilçesinde, iki otomobilin çarpışması sonucu biri çocuk, 6 kişi yaralandı.

A.G. (24) yönetimindeki 58 HB 738 plakalı otomobil, Şarkışla-Pınarbaşı kara yolu Hüyük-Maksutlu Kavşağı'nda, S.Y'nin (37) kullandığı 58 HA 066 plakalı otomobil ile çarpıştı.

İhbar üzerine olay yerine, sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazada sürücüler ile araçlarda bulunan F.Y. (58), Y.Y. (36), G.B. (7) ve S.B. (38) yaralandı.

Yaralılar, Şarkışla Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.

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