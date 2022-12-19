Sivas Devlet Hastanesi Başhekimliğine Gökgöz atandı

Bronşit ve öksürüğü keserek balgamın kökünü kazıyor! Günde iki defa içildiğinde hastalıktan eser bırakmıyor

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SİVAS (AA) - Sivas Devlet Hastanesi Başhekimliğine atanan Hüseyin Gökgöz, görevine başladı.

Hastaneden yapılan açıklamaya göre, Gökgöz, düzenlenen törenle görevini Mesut Acıöz'den devraldı.

Emeklerinden dolayı Acıöz'e teşekkür eden Gökgöz, "Bu bir bayrak yarışı, hastanemizi daha iyi koşullara getirmek, kaliteli sağlık hizmeti sunmak için çalışacağız." ifadelerini kullandı.

Devir teslim törenine İl Sağlık Müdürü Selçuk Moğulkoç ile diğer hastane yöneticileri de katıldı.

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