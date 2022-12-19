Öğrenciler SCÜ Kangal Köpeği Uygulama ve Araştırma Merkezini gezdi

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SİVAS (AA) - Gümüşhane Üniversitesi Alucra Turan Bulutçu Meslek Yüksekokulu Laborant ve Veteriner Sağlık Bölümü öğrencileri ve akademik personeli, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi (SCÜ) Kangal Köpeği Uygulama ve Araştırma Merkezini ziyaret etti.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Meslek Yüksekokulu Müdür Yardımcısı Öğr. Gör. Mehmet Akif Sarı ve öğrenciler Cumhuriyet Üniversitesi Veterinerlik Fakültesi, Hayvan Hastanesi ve Kangal Köpeği Uygulama ve Araştırma Merkezi'ni gezerek bilgi aldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Sarı, "Öğrencilerinin, uygulamalı derslerde sokak hayvanlarına yapılan müdahalelerden sonra rehabilitasyon merkezi olarak kullanabilecekleri bir alan gerekiyordu. Biz de 2021 yılında SCÜ Kangal Köpeği Uygulama ve Araştırma Merkezi’ne gerçekleştirdiğimiz ziyarette köpek barınaklarının yapısal özelliklerini ve mevcut koşullarını inceleyerek oluşturacağımız alana örnek aldık ve merkezimizi oluşturduk." ifadelerini kullandı.

Kangal Köpeği Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü Doç. Dr. Nazlı Ercan ise gerçekleştirilen ziyaretten dolayı Sarı ve öğrencilere teşekkür ederek, üniversitelerinin yaptığı çalışmaların örnek olmasından mutluluk duyduğunu belirtti.

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