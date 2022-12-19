Ulaş Kaymakamı Baş köylerde sorunları dinledi

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SİVAS (AA) - Sivas'ın Ulaş ilçesinde Kaymakam Selçuk Baş köy ziyaretlerini sürdürüyor.

İlçeye bağlı Eskikarahisar köyünü ziyaret eden Baş, vatandaşlarla sohbet edip, köy muhtarı Tuncer Bahar'dan talepleri dinledi.



Baş, imkanlar dahilinde tüm köylerin eksikliklerinin giderileceğini, köylerde yaşayan vatandaşların mağdur olmamaları için gerekli çalışmaların yapıldığını ve yapılmaya devam edeceğini söyledi.

Ziyarette Kaymakam Baş'a, Ulaş Belediye Başkanı Turan İlbey, İlçe Jandarma Bölük Komutanı Kıdemli Başçavuş İbrahim Halil Ertural ve İlçe Emniyet Amiri Komiser Yavuz Yılmaz eşlik etti.

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