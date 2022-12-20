Sivas Belediyesi 300 personel ve 74 araçla kışa hazır

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SİVAS (AA) - Kış mevsiminin sert geçtiği iller arasında yer alan Sivas'ta, belediye yaklaşık 300 personel ve 74 araçla karla mücadele çalışmalarına katılacak.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı saha amirliğini ziyaret ederek kar temizleme ekipleriyle bir araya geldi.

Ekiplere kolaylıklar dileyen Bilgin, "Sivas Belediyesi olarak önümüzdeki kış aylarına hazırız. Yaklaşık 300 personelimiz ve 74 aracımızla her alanda olduğu gibi milletimizin emrindeyiz." ifadelerini kullandı.

Bilgin, Sivas'ta kış aylarının çetin geçtiğini vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Her ne kadar aralık ayında olmamıza rağmen kar yağmasa da önümüzdeki günlerden itibaren ilimizde yaşanabilecek yağışlara hazır olmamız gerekiyor. Tüm ekiplerimiz, araç ve gereçlerimizle kışa hazırız. Kar temizleme ekiplerimiz 7 gün 24 esasına göre çalışıyor ve emek veriyor. Hemşehrilerimizin sıkıntı çekmeden hayatlarını devam ettirmesi adına tüm ekibimizle her zaman olduğu gibi sahada olmaya devam edeceğiz. Diğer kurumlarımızla da irtibatlı ve istişare halinde ilimiz merkezinde ve il genelinde hizmete hazırız."

Kar temizleme ekipleriyle sohbet eden Bilgin, tatlı ikramında bulundu.

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