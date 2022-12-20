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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Sivas'ta "Aile Okulu Projesi" ile 9 bin veli okullu oldu

AA

Sivas'ta "Aile Okulu Projesi" ile 9 bin veli okullu oldu

SİVAS (AA) - Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğünce başlatılan "Aile Okulu Projesi" ile Sivas'ta 9 bin veli eğitim aldı.

Sivas Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan himayelerinde Milli Eğitim Bakanlığınca başlatılan "Aile Okulu Projesi" Sivas'ta velilerin büyük ilgisini görüyor.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü koordinesinde Halk Eğitimi Merkezlerince yürütülen aile okulu eğitimlerine katılan veliler, aile içi iletişimlerinin artması ile birlikte daha huzurlu bir ev ortamına kavuşuyor ve bu durumun çocuklarının başarısına da olumlu yansıyor.

Özellikle annelerin büyük ilgi gösterdiği eğitimler, aile değerleri, kültürel değerler, aile içi iletişim, sosyal, psikolojik ve duygusal gelişim, çevre bilinci, stres yönetimi, madde bağımlılığını önleme gibi konu başlıklarında gerçekleştiriliyor.

Program kapsamında ailelere, çevre ve iklim değişikliği, trafik ve ilk yardım konularında da eğitimler veriliyor.

- Eğitimlere 9 bin veli katılım sağladı

Proje kapsamında ilk etapta öğretmenlere yönelik eğitici eğitimler gerçekleştirildi.

Bu kapsamda gerçekleştirilen eğitimlere katılan 8 öğretmen, aile okulu formatör öğretmeni olarak belgelerini aldı. Bu öğretmenler ise il genelinde 703 öğretmene aile okulu eğitici eğitimi verdi.

Eğitici eğitimlerini tamamlayan öğretmenler vasıtasıyla ise eylül ayından 18 Aralık 2022 tarihine kadar 277 kurs açıldı.

Kurslara 6 bin 839'u kadın, 2 bin 168'i erkek olmak üzere toplam 9 bin 7 veli katılım sağladı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Sivas Valisi Yılmaz Şimşek, projenin çok değerli olduğunu belirtti.

Projenin çok faydalı olacağına inandığını ve karşılığını almanın kendilerini mutlu ettiğini aktaran Şimşek, "İlimizde bu çalışmalar yoğun bir şekilde devam ediyor. Hedefimiz bütün velilerimize ulaşmak. Aile Okulu Projesi'ni hayata geçiren ve emek veren herkese teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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