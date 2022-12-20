Akıncılar ilçesinde altyapı çalışmaları için 3 milyon 74 bin lira harcandı

SİVAS (AA) - Sivas'ın Akıncılar ilçesinde, İl Özel İdaresi 2022 yılı yatırım programları dahilinde önemli çalışmaları hayata geçirdi.
İl Özel İdaresinden yapılan açıklamaya göre, Akıncılar ilçesinde yıl içerisinde 32 kilometre asfalt iyileştirme, 3 kilometre onarım stabilize çalışması yürütüldü, ilçeye 1 adet içme suyu tesisi kazandırıldı.
Akıncılar ilçesi köylerine 15 bin 300 metrekare kilitli parke taşı döşenirken, ilçede 2 adet okulun onarımı gerçekleştirildi.
İlçede 2022 yılı yatırım programları dahilinde, kırsal altyapı için 2 milyon 610 bin lira, yürütülen diğer çalışmalar için 463 bin lira olmak üzere 3 milyon 74 bin lira harcandı.