Akıncılar ilçesinde altyapı çalışmaları için 3 milyon 74 bin lira harcandı

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SİVAS (AA) - Sivas'ın Akıncılar ilçesinde, İl Özel İdaresi 2022 yılı yatırım programları dahilinde önemli çalışmaları hayata geçirdi.

İl Özel İdaresinden yapılan açıklamaya göre, Akıncılar ilçesinde yıl içerisinde 32 kilometre asfalt iyileştirme, 3 kilometre onarım stabilize çalışması yürütüldü, ilçeye 1 adet içme suyu tesisi kazandırıldı.

Akıncılar ilçesi köylerine 15 bin 300 metrekare kilitli parke taşı döşenirken, ilçede 2 adet okulun onarımı gerçekleştirildi.

İlçede 2022 yılı yatırım programları dahilinde, kırsal altyapı için 2 milyon 610 bin lira, yürütülen diğer çalışmalar için 463 bin lira olmak üzere 3 milyon 74 bin lira harcandı.



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