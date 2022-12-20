Ulaş'ta kış lastiği denetimi yapıldı

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SİVAS (AA) - Sivas'ın Ulaş ilçesinde trafik ekipleri kış lastiği denetimi yaptı.

1 Aralık - 1 Nisan tarihleri arasında uygulanan kış lastiği takma zorunluğu kapsamında İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından Sivas-Malatya kara yolu Ulaş kavşağında denetim gerçekleştirildi.



Uygulamada, otobüslerin ve ticari araçların lastik diş derinlikleri aparatla ölçüldü.

Ekipler, araç sürücülerine kış lastiği takmanın önemini anlattı, emniyet kemeri takmaları yönünde uyarılarda bulundu ve kış lastiği takmamanın cezasının 1152 lira olduğunu hatırlattı.



Denetimlerin aralıksız devam edeceği belirtildi.

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