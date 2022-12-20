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Futbol: Ziraat Türkiye Kupası

AA

Futbol: Ziraat Türkiye Kupası

Stat: Sivas 4 Eylül

Hakemler: Turgut Doman, Cem Özbay, Mehmet Akıncık

Demir Grup Sivasspor: Muammer Yıldırım, Robin Yalçın (Dk. 58 Hakan Arslan), Caner Osmanpaşa (Dk. 58 Charisis), Goutas, Uğur Çiftçi, Keita (Dk. 58 Ahmed Musa), Camara, Erdoğan Yeşilyurt, Dia Saba (Dk. 81 Ulvestad), Gradel, Yatabare (Dk. 76 Angielski)

Esenler Erokspor: Bekir Demircan, Volkan Ünlü (Dk. 55 Enes Kayar), Batuhan Yılmaz, Gökhan Kardeş, Cenk Doğan, Yavuz Koç, Muharrem Öner, Mehmet Aygün (Dk. 46 Berk İsmail Ünsal), Zahit Fındık (Dk. 81 Yiğit Atalay), Muhammet Harun Genç (Dk. 46 Serhat Baştan), İdris Furat (Dk. 76 Muharrem Kaan Ceylan)

Goller: Dk. 11, 25, 44 Yatabare, Dk. 52 Erdoğan Yeşilyurt, Dk. 79 Gradel (penaltıdan) (Demir Grup Sivasspor), Dk. 37 İdris Furat, Dk. 59 Serhat Baştan (Esenler Erokspor)

Sarı kart: Dk. 45+1 Batuhan Yılmaz (Esenler Erokspor)


SİVAS (AA) - Demir Grup Sivasspor, Ziraat Türkiye Kupası 5. tur mücadelesinde TFF 2. Lig ekiplerinden Esenler Erokspor'u 5-2 yenerek, son 16'ya kaldı.

6. dakikada Dia Saba'nın orta alanın sağından gönderdiği uzun pasla sol çaprazdan ceza sahasına giren Gradel'in vuruşunda, top az farkla üstten auta gitti.

11. dakikada Sivasspor golü buldu. Erdoğan Yeşilyurt'un sağ kanattan ortasında altıpasın önünde kaleci ile topa yükselen Yatabare'nin kafa vuruşunda, meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-0.

25. dakikada kırmızı-beyazlı ekip farkı 2'ye çıkardı. Uğur Çiftçi'nin sol kanattan ortasında altıpasa yakın noktada iyi yükselen Yatabare, düzgün bir kafa vuruşuyla topu filelere gönderdi: 2-0.

37. dakikada konuk ekip farkı 1'e indirdi. Orta sahanın solundan topla ilerleyen İdris Furat, sol çaprazdan ceza sahasına girdikten sonra düzgün bir plaseyle kalecinin solundan meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 2-1.

44. dakikada Sivasspor farkı tekrar 2'ye çıkardı. Sol çaprazdan Gradel'in ara pasıyla defansın arkasına sarkan Uğur Çiftçi'nin içeriye çevirdiği topu Yatabare ön direkte düzgün bir vuruşla filelere gönderdi: 3-1.

52. dakikada ev sahibi takım farkı 3'e çıkardı. Dia Saba'nın orta alandan pasıyla defansın arkasına sarkan Erdoğan Yeşilyurt, sağ çaprazdan ceza sahasına girdikten sonra yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 4-1.

59. dakikada konuk ekip farkı 2'ye indirdi. Ceza yayı üzerinde Zahit Fındık'ın pasıyla hareketlenen Serhat Baştan, ceza alanı içi sol çaprazdan düzgün bir vuruşla topu filelere gönderdi: 4-2.

79. dakikada Sivasspor farkı tekrar 3'e çıkardı. Sağ çaprazdan ceza sahasına giren Angielski, Muharrem Kaan Ceylan ile mücadelesinde yerde kalınca hakem penaltı noktasını gösterdi. Penaltıyı kullanan Gradel, kaleci ile topu ayrı köşelere göndererek takımının 5. golünü kaydetti: 5-2.

Kalan sürede başka gol olmadı ve maçı 5-2 kazanan Demir Grup Sivasspor, adını son 16 takım arasına yazdırdı.


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