Sivas'ta trafik kazalarında 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı

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SİVAS (AA) - Sivas'ın Şarkışla ilçesinde meydana gelen iki trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, biri bebek 4 kişi yaralandı.

N.Y. (31) yönetimindeki 58 ABC 215 plakalı otomobil, Kayseri-Sivas kara yolunun Şarkışla ilçesi yakınlarında şarampole devrildi.



Kazada sürücü ile araçta bulunan E.N.Y (1), N.K. (26) ve Zehra Kırankaya (67) yaralandı.

Şarkışla Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan Zehra Kırankaya, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Yaralılar ilk tedavilerinin ardından Sivas'a sevk edildi.

- Devrilen tırın sürücüsü yaralandı

Öte yandan N.Y. (62) idaresindeki 58 ADR 455 plakalı tır, Sağır Mahallesi hemzemin geçidi yakınlarında devrildi.

Kazada yaralanan tır sürücüsü, Şarkışla Devlet Hastanesindeki ilk müdahalenin ardından Sivas'a gönderildi.

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