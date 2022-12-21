Sivas Devlet Tiyatrosu "Eyvah Yine Karıştı-Oscar" adlı oyunu sahneleyecek

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SİVAS (AA) - Sivas Devlet Tiyatrosu (SDT), "Eyvah Yine Karıştı-Oscar" adlı oyunu seyircisiyle buluşturacak.

SDT'den yapılan açıklamaya göre, Fransız oyuncu ve yazar Claude Magnier'in kaleme aldığı, Asude Zeybekoğlu'nun Türkçe'ye çevirdiği, Ferdi Değirmencioğlu'nun yönettiği "Eyvah Yine Karıştı-Oscar" isimli oyun, 22 Aralık Perşembe günü saat 19.30'da Atatürk Kültür Merkezi Sahnesi'nde seyirciyle buluşacak.

Fabrikatör Bertrand Barnier'ın, yanında çalışan memuru Christian tarafından dolandırılmasıyla başlayan, gerçekle yalanın birbirine karıştığı bir aşk komedisi olan oyun, 23 Aralık saat 19.30'da, 24 Aralık Cumartesi günü ise saat 14.00 ve 19.30'da yeniden seyircilerini selamlayacak.

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