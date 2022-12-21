Sivas'ta kaybolan 75 yaşındaki Alzheimer hastası kadın aranıyor

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SİVAS (AA) - Sivas'ın Ulaş ilçesinde dünden beri kendisinden haber alınamayan 75 yaşındaki Alzheimer hastası yaşlı kadının bulunması için çalışma başlatıldı.

Esentepe Mahallesi'nde ikamet eden Fatma Fidan'ın dün akşam saatlerinde evine dönmemesi üzerine yakınları durumu jandarma ve polis ekiplerine bildirdi.

Son olarak Hürriyet Mahallesi yakınlarında görüldüğü tespit edilen kadını bulmak için arama çalışması başlatıldı.

İlçede dün yapılan çalışmalardan sonuç alınamadı.

Yaşlı kadını bulmak için bu sabah yeniden başlatılan çalışmalara, AFAD, jandarma ve polis ekipleri ile mahalle sakinleri katılıyor.



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