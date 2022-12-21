Ulaş Gölü'nün etrafı karla kaplandı

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SİVAS (AA) - Sivas'ın Ulaş ilçesinde bulunan ve Ulusal Öneme Haiz Sulak Alan olarak tescil edilen Ulaş Gölü'nün çevresi kar yağışının ardından beyaza büründü.



Ulaş ilçesinde bir süredir mevsim normalleri üzerinde seyreden hava sıcaklıkları yerini soğuk hava ve kar yağışına bıraktı.

İlçede kar yağışının ardından yaz aylarında piknikçilerin uğrak mekanı olan Ulaş Gölü'nün etrafı da beyaz örtüyle kaplandı.

Yaban kuşlarına ev sahipliği yapan ve 2016 yılında Ulusal Öneme Haiz Sulak Alan olarak tescil edilen Ulaş Gölü'ndeki mevsimin ilk karını gören vatandaşlar bu anı cep telefonu kamerasıyla kayıt altına aldı.

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