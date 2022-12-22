Sivas'ta "Şiir Akşamları" etkinliği düzenlendi

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SİVAS (AA) - Sivas'ta, Türkiye Dil ve Edebiyat Derneği Sivas Şubesi tarafından "Gün Dönümü-9 Şiir Akşamları" etkinliği düzenlendi.

Fidan Yazıcıoğlu Kültür Merkezi'ndeki programda konuşan Sivas Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Duman, şairlerle bir arada olmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Aradan yıllar geçse de insanların şiirlerle ve kültürleriyle yine bir araya geleceğini belirten Duman, "Vefatının 50. yılında Aşık Veysel adına bu yıl yapacağımız bütün kültür ve sanat faaliyetlerimizde büyük ozanı rahmetle ve minnetle anacağız." dedi.

Türkiye Dil ve Edebiyat Derneği Sivas Şube Başkanı Aydın Yılmaz da programın dokuzuncusunu gerçekleştirdiklerini söyledi.

İl merkezi ve ilçelerde yılda iki kez şiir dinletisi sunduklarını belirten Yılmaz, "Gerçekleştirdiğimiz dinletimizi yine bu toprakların yetiştirdiği önemli ozanımız Aşık Veysel anısına yapıyoruz." dedi.

Sivas'ta önemli kültür miraslarını öne çıkarmayı amaçladıklarını ifade eden Yılmaz, şunları kaydetti:

"Şiir dinletimizde özellikle genç kuşaklara yer vermeyi düşünüyoruz. Yarın bizler gideriz ama yaptıklarımız gelecek nesillere miras kalır. Bugün aramızda olmayan ancak adları ile yaşayan, hatırlanan tüm şairlerimize, ozanlarımıza, kültür hizmetkarlarına rahmet diliyorum."

Konuşmaların ardından şairler yazdıkları şiirleri okudu, müzik öğretmeni Uğur Kayapınar, Aşık Veysel'in türkülerini seslendirdi.



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