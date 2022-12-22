Sivas'ta "İklim Değişikliği ve Tarımsal Sulamada Su Tasarrufu" toplantısı düzenlendi

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SİVAS (AA) - Sivas'ta muhtar ve çiftçilerin katılımıyla “İklim Değişikliği ve Tarımsal Sulamada Su Tasarrufu" konulu toplantı yapıldı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Konferans Salonu'ndaki toplantıda konuşan Sivas Valisi Yılmaz Şimşek, günümüzde yaşanan en büyük küresel sorunlardan birinin su ihtiyacı olduğunu vurguladı.

Sivas'ta yaşanan su sıkıntısının da en kısa zamanda çözüleceğini belirten Şimşek, "Kentteki su sorununu çözmek üzere yapılan çalışmalar belli bir zaman almış, nihayetinde Pusat Barajı'ndan derivasyon yöntemi ile sorun giderilme noktasına gelmiştir. Bundan sonraki süreçte ise suyu doğru kullanmak ortak bir ödevimiz olmalı." ifadelerini kullandı.

Belediye Başkanı Hilmi Bilgin ise kaynakların bilinçsiz kullanılmasından dolayı sorunlarla karşı karşıya olduklarını belirtti.

Sivas'ta uzun yıllardır son dönemdeki iklim değişikliği ve kuraklık nedeniyle içme suyu sorunu yaşandığını aktaran Bilgin, şunları kaydetti:

"İnsan ihtiyaçları sınırsız ve insan maalesef hızlı bir şekilde tüketiyor. Bu noktada tarımsal sulamada su olmazsa üretim yok, hepimiz burada suyun önemini biliyoruz. Son dönemlerde yapılan barajlar ve sulama kanalları ki 20 yılda DSİ Genel Müdürlüğümüz ilimiz genelinde birçok barajı yaparak sulama hatlarını çekerek çiftçilerimizin katma değeri yüksek ürünler üretmesine katkı sağladı. Su hayattır, suyun olmadığı bir noktada hayat olmuyor."

Konuşmaların ardından suyun öneminin anlatıldığı kısa film katılımcılara izletildi.

Toplantı, ilgili kurumların sunumuyla sona erdi.

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