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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Sivas'ta kaybolan Alzheimer hastası kadın ölü bulundu

AA

Sivas'ta kaybolan Alzheimer hastası kadın ölü bulundu

SİVAS (AA) - Sivas'ın Ulaş ilçesinde kaybolan Alzheimer hastası kadının cesedi arazide bulundu.

Esentepe Mahallesi'nde oturan ve 20 Aralık'tan bu yana kayıp olarak aranan Fatma Fidan'ın (75) bulunması için çalışma yapan İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü Kayıp Büro Amirliği ekipleri, çalışmalarını ilçeye 5 kilometre uzaklıktaki Karatepe mevkiinde sürdürdü.

Fidan, ekiplerce arazide hareketsiz şekilde bulundu.

Hayatını kaybettiği belirlenen Fidan'ın cenazesi, incelemenin ardından Ulaş Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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