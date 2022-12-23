Sivas'ta kaybolan Alzheimer hastası kadın ölü bulundu

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SİVAS (AA) - Sivas'ın Ulaş ilçesinde kaybolan Alzheimer hastası kadının cesedi arazide bulundu.

Esentepe Mahallesi'nde oturan ve 20 Aralık'tan bu yana kayıp olarak aranan Fatma Fidan'ın (75) bulunması için çalışma yapan İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü Kayıp Büro Amirliği ekipleri, çalışmalarını ilçeye 5 kilometre uzaklıktaki Karatepe mevkiinde sürdürdü.

Fidan, ekiplerce arazide hareketsiz şekilde bulundu.

Hayatını kaybettiği belirlenen Fidan'ın cenazesi, incelemenin ardından Ulaş Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

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