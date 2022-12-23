Sivas'ta sis ve soğuk hava etkili oldu

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SİVAS (AA) - Sivas'ta soğuk hava nedeniyle Hafik Gölü'nün kıyıya yakın bölümleri buz tuttu.

Hava sıcaklığının gece sıfırın altında 4 dereceye kadar düştüğü kent merkezinde, sabah saatlerinde yoğun sis etkisini gösterdi.

Soğuk hava ve sis Hafik ilçesinde de etkili oldu. Hafik Golü'nün kıyıya yakın bölümleri buz tuttuğu için sakarmeke kuşları gölün orta bölümünde toplandı.

Birçok kuş türüne ev sahipliği yapan Hafik Gölü, doğaseverlerin ve piknikçilerin uğrak yerleri arasında yer alıyor.

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