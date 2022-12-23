Sivasspor, Süper Lig'de yarın Kasımpaşa'ya konuk olacak

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SİVAS (AA) - Demir Grup Sivasspor, Spor Toto Süper Lig'in 15. haftasında yarın deplasmanda Kasımpaşa ile karşılaşacak.

Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'ndaki karşılaşma, saat 16.00'da başlayacak. Müsabakayı hakem Sarper Barış Saka yönetecek.

Ligde geride kalan 14 haftada 2 galibiyet, 5 beraberlik ve 7 yenilgi yaşayan Sivas temsilcisi, 11 puan topladı.

Kırmızı-beyazlı ekipte Kasımpaşa maçı öncesi Leke James, Aaron Appindangoye, Clinton N'Jie ve Alaaddin Okumuş'un sakatlığı bulunuyor.





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