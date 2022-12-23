Sivasspor kafilesi İstanbul'a gitti

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SİVAS (AA) - Spor Toto Süper Lig'in 15. haftasında yarın Kasımpaşa'ya konuk olacak Demir Grup Sivasspor, İstanbul'a gitti.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Sivasspor kafilesi, kulüp tesislerinde yaptığı antrenmanın ardından Sivas Nuri Demirağ Havalimanı'ndan tarifeli uçakla İstanbul'a hareket etti.

Kafilede Ali Şaşal Vural, Muammer Yıldırım, Emre Satılmış, Ziya Erdal, Uğur Çiftçi, Caner Osmanpaşa, Samba Camara, Murat Paluli, Dimitrios Goutas, Mehmet Albayrak, Hakan Arslan, Robin Yalçın, Isaac Cofie, Erdoğan Yeşilyurt, Dia Saba, Fredrik Ulvestad, Max Gradel, Emre Gökay, Charis Charisis, Ahmed Musa, Kader Keita, Mustapha Yatabare ve Karol Angielski bulunuyor.

Sakatlıkları nedeniyle Clinton N'jie, Aaron Appindangoye, Alaaddin Okumuş ve Leke James kafilede yer almadı.





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