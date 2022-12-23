Sivas'ta öğretim görevlileri eski Türk geleneklerini yansıtan karma sergi açtı

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SİVAS (AA) - Sivas'ta 8 öğretim görevlisi Türklerde "yeniden doğuş" olarak adlandırılan "Nardugan Bayramı" konulu karma sergi açtı.

Sivas Cumhuriyet Üniversitesinden (SCÜ) yapılan açıklamaya göre, Mimarlık Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi öğretim görevlilerince hazırlanan sergide ahşap oyma, yağlı boya, heykel ve kanaviçe çalışmaları ile 3 boyutlu meyve figürlerinin yer aldığı 19 eser, sanatseverlerin beğenisine sunuldu.

Mimarlık ve Güzel Sanatlar Fakültesi Grafik Bölümü Öğretim Görevlisi İlker Öngel, eski Türklerden bu yana devam eden geleneği anmak, anımsatmak ve yaşatmak amacıyla sergiyi düzenlediklerini belirtti.

Nardugan Bayramı'nın Türkler tarafından kutlandığına değinen Öngel, şunları belirtti:



"İnanışa göre 21 Aralık’ta gece ve gündüz savaşmaya başlar, gece boyu süren savaşın ardından güneşin zaferi kazanmasıyla 22 Aralık’ta gündüzler uzayıp geceler kısalmaya başlar. Yeniden doğuş olarak görülen bu bayramda, Türkler hayat ağacı olduğuna inandıkları akçam ağacını süslerdi. Tören sırasında ateş yakılır, ağacın altına hediyeler bırakılır, törene katılanlar tarafından ağaca renkli bez parçaları bağlanarak yeni yıl için dilekler dilenirdi."



Öngel, akçam ağacına hem yazın hem de kışın yapraklarını dökmediği için "hayat ağacı" anlamı atfedildiğini aktararak, şu değerlendirmede bulundu:

"Törende hayat ağacı etrafında ‘inderbay’ denilen bir oyun oynanırdı. Bu süreçte Türkler yeni kıyafetler giyer, özel sofralar kurar, evlerini temizler, ailece bir araya gelirlerdi. Yaşlıların ziyaretine gidilir, bir araya gelinerek özel yemekler, şekerlemeler, yaş ve kuru meyveler hazırlanıp yenirdi. Yine inanışa göre bayram, yakınlarla bir araya gelerek kutlanırsa uğur getirir, ömrü uzatır."

Sanatseverlere, geleneklere uygun taneli yiyeceklerden oluşan ikramların sunulduğu sergi, 28 Aralık'a kadar Mimarlık Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Sanat Galerisi’nde ziyaret edilebilecek.

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