Ulaş'ta sobadan kaynaklı zehirlenme ve yangınları önlemek için proje geliştirildi

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SİVAS (AA) - Sivas'ın Ulaş ilçesinde sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenmelerinin önüne geçmek için dezavantajlı vatandaşların evlerine dedektör ve yangın alarmı kuruluyor.

Ulaş Kaymakamlığı tarafından kış aylarında sobadan kaynaklı ölümlerin önüne geçmek için ilçe merkez ve köylerde ikamet eden, sosyal yardım alan, yalnız yaşayan, yaşlı, engelli vatandaşlar ile çocuklu aileler için "İnsanı Yaşat ki Devlet Yaşasın" projesi hayata geçirdi.

Projeyle ilgili bilgi veren Kaymakam Selçuk Baş, devletin en temel görevlerinden birinin vatandaşlarına sağlıklı bir yaşam ortamı sunmak olduğunu belirterek, ilçede vatandaşların çoğunluğunun ısınmak için soba kullandığını, bu durumun birçok riski de beraberinde getirdiğini söyledi.

Baş, "İlçemizde bu tarz ölüm riskini azaltmak amacıyla kendi öz bakımını yerine getiremeyen dezavantajlı vatandaşlarımız başta olmak üzere ilçe merkez ve köylerde ikamet eden sosyal yardım alan, yalnız yaşayan, yaşlı, engelli vatandaşlar ile çocuklu ailelerin evlerine karbonmoksit detektörü ve yangın alarmı kurmaya devam ediyoruz. Bu sayede ihmal ve bilinçsizlik nedeniyle oluşabilecek ölüm riskinin ortadan kalkacağını düşünmekteyiz." diye konuştu.

Baş, şu ana kadar 25 eve Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından söz konusu hizmeti sunarak vatandaşların can güvenliğinin sağlandığını kaydetti.









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