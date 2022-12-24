Sivas'ta trafik kazasında 5 kişi yaralandı

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SİVAS (AA) - Sivas'ın Akıncılar ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

Mehmet Öztürk (42) yönetimindeki 06 YIB 61 plakalı otomobil, D-100 kara yolu ilçe girişi yakınlarında yol kenarında bulunan bariyerlere çarptıktan sonra, plakası öğrenilemeyen ve yoldan geçen başka bir tırın kasasına çarptı.

Sürücü ile araçta bulunan Rıdvan Öztürk (30), Turgut Koçak (35), Ekrem (24) ve Gökhan Babet (26) yaralandı.

Akıncılar ve Suşehri'ndeki hastanelere kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

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