Çiftlik hayvanlarının karın bölgesindeki patlamayı önleyen aparat geliştirdi

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SİVAS (AA) - GÖKSEL CÜNEYT İĞDE - Sivas'ta çocukluğunda çok sevdiği buzağısını karın bölgesinin patlaması sonucu kaybeden Burhan Pınarbaşı, veteriner olduktan sonra devlet desteğiyle çiftlik hayvanlarında bu sorunu çözen aparat geliştirdi.

Ailesi hayvancılıkla uğraşan 45 yaşındaki Pınarbaşı, 33 yıl önce çok sevdiği buzağısını karın bölgesinin patlaması nedeniyle kaybetti.

Bu duruma çok üzülen Pınarbaşı, büyüyünce veteriner olmaya karar verdi ve 1996 yılında girdiği Selçuk Üniversitesi Veteriner Fakültesinden 2001'de mezun olarak mesleğe ilk adımını attı.

Pınarbaşı, sahada yaklaşık 10 yıl çalıştıktan sonra Türkiye İhracatçılar Meclisi'nin (TİM) İstanbul'daki inovasyon haftasına katılarak devlet desteklerinden yararlanmaya karar verdi.

Yaklaşık 10 yıl önce Sivas Cumhuriyet Üniversitesi (SCÜ) bünyesinde faaliyet gösteren Cumhuriyet Teknokent'te Ar-Ge çalışmalarına başlayan Pınarbaşı, TÜBİTAK'tan 354 bin lira destek alıp, şişkinlik nedeniyle hayvanların karın bölgesinde oluşan patlamayı önleyen "Rumenotom Umbrella Trocar (Şemsiye Trokar)" adını verdiği ürünü geliştirdi.

Pınarbaşı, yaklaşık 4 yıl önce de Organize Sanayi Bölgesi'ndeki İş Geliştirme Merkezi'nde (İŞGEM) seri üretime geçti.

- Buzağısı ölünce veteriner olmaya karar verdi

Pınarbaşı, AA muhabirine, 33 yıllık hayalini gerçeğe dönüştürmenin mutluluğunu yaşadığını belirterek, "Çocukken şişkinlik nedeniyle bir buzağımız ölmüştü. Yonca yiyip karın bölgesi şişmiş ve çatlamıştı. Buzağımızın ismi Bulut'tu. Çatlayıp öldükten sonra bu bende travma oluşturmuştu. Bundan dolayı veteriner olmaya karar verdim." dedi.

Ürünün, bazı yiyecekler ile yabancı maddelerin yenilmesi durumunda çiftlik hayvanlarında sık görülen şişkinliğin neden olduğu patlamayı engelleyen çok önemli bir ilk yardım aparatı olduğunu vurgulayan Pınarbaşı, "Aparatın, işkembeyi deriye kilitleyen bir yapısı var ve kesinlikle hayvanda bir enfeksiyon veya karın boşluğuna sızdırma yapmıyor. Günlerce kalabilme özelliğinden dolayı insanlar şişen bir hayvanın yanında nöbet tutmak istemedikleri için bu ürünü tercih ediyor." diye konuştu.

Pınarbaşı, TÜBİTAK'ın yanı sıra Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Orta Anadolu Kalkınma Ajansı (ORAN), KOSGEB ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinden (TOBB) alınan desteklerle ürünü daha çok geliştirdiklerini söyledi.

Ürünü, 4 yıldır Türkiye'nin 81 ilindeki yaklaşık 6 bin veteriner kliniğine gönderdiklerini anlatan Pınarbaşı, bu yıl da mikro ölçekte Amerika Birleşik Devletleri ve Uzak Doğu ülkeleri başta olmak üzere 20 ülkeye ihracata başladıklarına dikkati çekti.

- "Her yerde Türk trokarı olarak anılıyor"

Pınarbaşı, TOBB'un girişimleriyle Amerika Birleşik Devletleri'nde şirket kurduklarını, yurt içi ve yurt dışına gönderilen ürün sayısının yıllık 18 bine ulaştığını dile getirerek, "Yıllık ortalama 200 bin doları aşan ihracat rakamı hedefliyoruz. Küçük bir alet ama Türk menşeli olması prestijimiz açısından çok önemli. Her yerde Türk trokarı olarak anılıyor. İnşallah 2023 itibarıyla Amerika'daki çalışmalarımızla beraber bu ürünü globalleştirerek dünyaya pazarlamayı amaçlıyoruz." ifadelerini kullandı.

Devletin çeşitli kurumlarıyla fikri olan herkese destekte bulunduğunun altını çizen Pınarbaşı, bugüne kadar aldığı destek tutarının yaklaşık 10 milyon lira olduğunu sözlerine ekledi.

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