Sivasspor'da Galatasaray maçı hazırlıkları başladı

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SİVAS (AA) - Demir Grup Sivasspor, Spor Toto Süper Lig'in 16. haftasında sahasında Galatasaray ile yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarına başladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, kulüp tesislerinde gerçekleştirilen antrenman 1 saat 30 dakika sürdü. Isınma hareketleriyle başlayan idman, top çalma, pas ve pres çalışmasıyla devam etti.



Kırmızı-beyazlı ekip, son bölümde ise yarı sahada çift kale maç yaptı. Ligde dün oynanan Kasımpaşa maçında 90 dakika forma giyen sporcular ise yenileme çalışması gerçekleştirdi.

Sakatlığı geçen Clinton N'jie de takımla çalışmalara başladı.

Kırmızı-beyazlı ekip yarın yapacağı antrenmanla Galatasaray maçının hazırlıklarına devam edecek.

Demir Grup Sivasspor ile Galatasaray 29 Aralık Perşembe günü saat 17.00'de Sivas 4 Eylül Stadyumu'nda karşılaşacak.

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