AK Parti Sivas İl Başkanlığı'nda üye çalışmaları devam ediyor

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SİVAS (AA) - AK Parti Sivas İl Başkanlığı 16 ilçede eş zamanlı olarak yürütülen üye çalışmalarını sürdürüyor.



AK Parti'den yapılan açıklamaya göre, teşkilat mensupları bir haftalık sürede yapılan çalışmalar kapsamında il merkezi ve ilçede yaşayan seçmenleri kapı kapı dolaşarak, farklı yaş grubundan 3 bin yeni üyeyi parti bünyesine kattı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen AK Parti Sivas İl Başkanı Hakan Aksu, yeni üye kaydı çalışmalarını hız kesmeden sürdürdüklerini belirterek, "AK Parti, şehrimizde ve ülkemizde çok önemli hizmetler gerçekleştirmiş ve Türkiye'ye adeta çağ atlatmıştır." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın toplumun her kesimini kucakladığını, kendisini dünyaya kanıtladığını, milletin gönlünde her zaman birinci sırada yer aldığını vurgulayan Aksu, şunları kaydetti:



"Üyelik kaydı tamamen gönüllülük esasına bağlıdır. Üye çalışmalarımız sırasında teşkilat mensuplarımız ile memleketimize olan sevdamızı ve hükümetimizin gerçekleştirdiği devrim niteliğindeki hizmetleri vatandaşlarımıza anlatıyoruz. Şehrimizde yapılan hizmetler hakkında istişare ediyor, fikir ve görüşlerini alıyoruz. Bir hafta içinde partimize teveccüh gösteren 3 bin yeni yol arkadaşlarımızı teşkilatımızın bünyesine kattık. Aralık ayı sonu itibarıyla bu sayıyı 5 bine tamamlayacağız. Ailemize katılan yeni yol arkadaşlarımıza kıymetli hemşehrilerime hoş geldiniz diyor, büyük bir özveriyle sahada çalışmalarını sürdüren, katkısı olan tüm fedakar teşkilat mensuplarımıza teşekkür ediyorum. Gücümüze güç katan yeni üyelerimizle ülkemize ve şehrimize hizmet etmeye devam edeceğiz."

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