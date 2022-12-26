Sivas Valisi Şimşek ve Başkan Bilgin, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

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SİVAS (AA) - Sivas Valisi Yılmaz Şimşek ve Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylaması için tercih yaptı.

Vali Şimşek, makamında, AA foto muhabirleri ile muhabirlerinin yurt içi ve dışında çektiği fotoğrafları inceledi.

Haber kategorisinde Emrah Yorulmaz'ın "TOGG'un ilk yolculuğu", çevre yaşam kategorisinde ise Mahmut Serdar Alakuş'un "Sen aydınlatırsın geceyi" fotoğrafına oy veren Şimşek, spor kategorisinde ise Elif Öztürk Özgöncü'nün "Şampiyonlar" fotoğrafını oyladı.

Şimşek, ülkenin ve dünyanın gündemini kamuoyuna en hızlı şekilde aktarma noktasında güzel hizmetler veren AA'nın geleneksel hale getirdiği fotoğraf oylamasına katıldığını söyleyerek, "Gerçekten fotoğrafların hepsi birbirinden güzeldi. Tercih yapmakta epey zorlandık." dedi.

- Belediye Başkanı Bilgin'in tercihi "TOGG'un ilk yolculuğu" oldu

Belediye Başkanı Hilmi Bilgin ise haber kategorisinde Emrah Yorulmaz'ın "TOGG'un ilk yolculuğu", spor kategorisinde Salih Zeki Fazlıoğlu'nun "Şükür secdesi" ve çevre yaşam kategorisinde ise Mahmut Serdar Alakuş'un "Sen aydınlatırsın geceyi" fotoğrafına oy verdi.

Bilgin, oylamanın ardından yaptığı açıklamada, AA'nın geleneksel hale getirdiği yılın fotoğrafları oylamasında üç kategoride oyunu kullandığını belirtti.

AA muhabirlerinin büyük emek vererek anları ölümsüzleştirdikleri birbirinden güzel fotoğraflar olduğunu dile getiren Bilgin, "Fotoğrafları seçmek zor oldu ama sonuçta bir seçim yaptık. AA'ya gerek yurt içerisinde gerekse yurt dışında ülkemizle ilgili doğru ve tarafsız bilgilendirme yaptığından dolayı bir kez daha teşekkür ediyorum." diye konuştu.

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