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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Sivasspor'da Murat Paluli'nin sağ diz dış yan bağında kopma tespit edildiği açıklandı

AA

Sivasspor'da Murat Paluli'nin sağ diz dış yan bağında kopma tespit edildiği açıklandı

SİVAS (AA) - Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor, sakatlığı bulunan savunma oyuncusu Murat Paluli'nin sağlık durumu hakkında bilgilendirme yaptı.

Kırmızı-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, Murat Paluli'nin, Spor Toto Süper Lig'in 15. haftasında Kasımpaşa ile deplasmanda oynanan maçın 81. dakikasında sakatlanarak oyundan çıktığı anımsatılarak, "Sporcumuz Murat Paluli'nin gerçekleştirilen MR çekiminde sağ diz dış yan bağında total ruptür (kopma) meydana geldiği tespit edilmiştir." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, futbolcunun tedavisine başlandığı belirtildi.

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