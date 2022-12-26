Sivas'ta uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı

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SİVAS (AA) - Sivas'ın Suşehri ilçesinde jandarma ekiplerince gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 40 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ve Suşehri İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, D-100 kara yolunun Suşehri ilçesi girişinde durdukları bir yolcu otobüsünde arama yaptı.

Narkotik madde arama köpeği "Atik"in tepki vermesi üzerine yolculardan E.B. (37) ve M.A'nın (26) valizlerini arayan ekipler, 40 kilogram esrar ele geçirdi.

Gözaltına alınan şüphelilerin jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecekleri öğrenildi.

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