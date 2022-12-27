Sivasspor, Galatasaray maçı hazırlıklarını sürdürdü

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SİVAS (AA) - Demir Grup Sivasspor, Spor Toto Süper Lig'in 16. haftasında 29 Aralık Perşembe günü sahasında Galatasaray ile yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarına devam etti.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, kulüp tesislerinde teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde gerçekleştirilen antrenman 1 saat 30 dakika sürdü.

Isınma hareketleriyle başlayan idman, çabukluk çalışmasıyla devam etti. Ardından geniş alan pas çalışmaları gerçekleştiren kırmızı-beyazlı ekip, son bölümde ise çift kale maç yaptı.

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi öğrencileri de antrenmanın bir bölümünü izleyerek Sivasspor'a Galatasaray maçı öncesi başarı diledi.

Sivasspor yarın yapacağı antrenmanla Galatasaray maçının hazırlıklarını tamamlayarak kampa girecek.

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