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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Sivasspor, Galatasaray'ı konuk edecek

AA

Sivasspor, Galatasaray'ı konuk edecek

SİVAS (AA) - Demir Grup Sivasspor, Spor Toto Süper Lig'in 16. haftasında yarın Galatasaray'ı konuk edecek.

Sivas 4 Eylül Stadyumu'nda saat 17.00'de başlayacak müsabakada hakem Erkan Özdamar düdük çalacak.

Ligde geride kalan 15 müsabakada 3 galibiyet, 5 beraberlik ve 7 mağlubiyet alan kırmızı-beyazlı ekip, 14 puan topladı.


- Takımda 4 eksik

Sivas temsilcisinde Galatasaray maçı öncesinde 4 futbolcunun sakatlığı bulunuyor.

Kırmızı-beyazlı takımda savunma oyuncuları Aaron Appindangoye, Samba Camara ve Murat Paluli ile golcü oyuncu Leke James, Galatasaray karşısında forma giyemeyecek.

Sivasspor'da ayrıca Charilaos Charisis ve Dia Saba, Galatarasay maçı öncesi sarı kart ceza sınırında bulunuyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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