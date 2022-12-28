Yıldız Dağı Kayak Merkezi'nde suni karlama çalışmaları devam ediyor

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SİVAS (AA) - Sivas'taki Yıldız Dağı Kış Sporları ve Turizm Merkezi'nde sezon öncesi suni karlama çalışmaları sürüyor.

Kentte bir süredir mevsim normalleri üzerinde seyreden hava sıcaklıkları yerini soğuk hava ve kar yağışına bıraktı.

İl merkezine yaklaşık 60 kilometre uzaklıkta yer alan Yıldız Dağı Kış Sporları ve Turizm Merkezi'nde aralıklarla devam eden yağışlarla kar kalınlığı 3 santimetreye ulaştı.

Kar kalınlığının henüz istenilen seviyeye ulaşmadığı kayak merkezinde 15 Aralık'ta başlatılan suni karlama çalışması, hava şartlarının el verdiği dönemlerde devam ediyor.

Diğer yandan, kayak merkezindeki tüm tesislerin yeterli kar kalınlığına ulaşıldığında hizmet vermeye başlayacak şekilde hazır olduğu belirtildi.

Kayak merkezinde, 2 bin 551 ile 1636 metre uzunluğunda iki telesiyej, 804 metre teleski, Dünya Kayak Federasyonu (FIS) standartlarına uygun kayak pistleri, kızak pisti, yürüyen bant ve t-bar gibi mekanik tesisler ile otel, kafe, restoran ve 25 bungalov ev bulunuyor.



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