Sivas Cumhuriyet Üniversitesinde Kangal köpeklerine çip takıldı

SİVAS (AA) - Sivas Cumhuriyet Üniversitesi (SCÜ) Kangal Köpeği Uygulama ve Araştırma Merkezi bünyesindeki Kangal köpeklerine çip uygulaması yapıldı.

Kangal Köpeği Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Doç. Dr. Nazlı Ercan, yaptığı yazılı açıklamada, Kedi, Köpek ve Gelinciklerin Kimliklendirilmesi ve Kayıt Altına Alınmasına Dair Yönetmelik kapsamında merkezlerinde bulunan köpekleri çiplendirme ve pasaportlandırmaya tabi tuttuklarını belirtti.

Mikroçiplerin hayvanların kürek kemikleri arasındaki elastik deri altına uygulandığını anlatan Ercan, "Herhangi bir şekilde hayvanda bir acıya ve sonraki dönemlerde de sağlık problemlerine neden olmamaktadır." ifadelerini kullandı.

Ercan, Kangal köpeklerine uygulanan mikroçipleme hakkında şu bilgileri verdi:

"Mikroçip uygulandıktan sonra elektronik bir okuyucu vasıtasıyla çip okutulur. Bunun sonucunda 15 haneli karekod karşımıza çıkıyor. Bu karekod vasıtasıyla köpeğimiz veri tabanına kaydediliyor. Karekodun okutulmasıyla bazı bilgiler elde ediyoruz. İlgili hayvanın yaşı, doğum tarihi, geçirdiği hastalıklar, aşıları ki özellikle kuduz aşısının takibi için önemli. Varsa hayvanın geçirdiği operasyonlar ve genetik hastalığı varsa kayıt altına alınıyor. Tüm bunların yanı sıra hayvan sahibine ilişkin bilgiler yer alıyor. Hayvan sahibinin adı, soyadı, TC kimlik numarası, telefon numarası gibi bilgiler çipte yer alıyor. Herhangi adli vaka durumunda kişilere en kolay biçimde ulaşılması amaçlanıyor. Hayvana yapılan aşıların, imalat, son kullanma tarihi, üretici firması, uygulayan veteriner hekimin adı soyadı, diploma numarası gibi bilgiler bu biçimde veri tabanına kaydedilmiş oluyor."





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