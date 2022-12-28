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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Suşehri'nde av koruma ve kontrol faaliyetleri artırılacak

AA

Suşehri'nde av koruma ve kontrol faaliyetleri artırılacak

SİVAS (AA) - Sivas'ın Suşehri ilçesinde av koruma ve kontrol ekiplerinin denetimlerini artıracağı belirtildi.

Suşehri Kaymakamlığından yapılan açıklamada, ilçede son dönemlerde dağ keçisi avlanma olaylarının artması üzerine av koruma ve kontrol faaliyetlerinin daha da artırılacağı kaydedildi.

Koruma altındaki yaban hayvanlarının yaşamının devam etmesi için bu denetimlerin artırılacağı aktarılan açıklamada, "Av koruma ve kontrol faaliyetleri kapsamında ilçemizde yapılan denetimler sıklaştırılıyor. Son zamanlarda özellikle yaban keçisi avlanmasına yönelik gerçekleştirilen denetimlerde, korunan türü avlayan kişilere 250 bin lira tutarında cezai yaptırım uygulanmaktadır. Özellikle kaçak av yapmak için gelen avcıların yetkili mercilere bildirilmesini istiyoruz." ifadelerine yer verildi.

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