Sivas'ta devrilen otomobildeki anne ve iki çocuğu yaralandı

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SİVAS (AA) - Sivas'ta otomobilin devrilmesi sonucu anne ve iki çocuğu yaralandı.

Ş.Y. yönetimindeki 06 DH 0280 plakalı otomobil, Kılavuz Mahallesi Necmettin Erbakan Bulvarı cezaevi kavşağında yol kenarına devrildi.

Kazada sürücü ile araçta bulanan çocukları F.E.Y. (8) ve E.Y. (5) yaralandı.

Yaralılar, Numune Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

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