Suşehri Kaymakamı Korkmaz, köy ziyaretlerine devam etti

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SİVAS (AA) - Sivas’ın Suşehri ilçesinde Kaymakam Ahmet Korkmaz, Günlüce, Akıncı, Eskimeşe ve Gökçekent köylerini ziyaret etti.

Köyleri ziyaretinde muhtarlar ve köylülerle sohbet eden Korkmaz, köylerin ihtiyaçlarını yerinde görmeyi amaçladıklarını söyledi.

Vatandaşların taleplerini dinleyen Korkmaz, Gökçekent köyündeki jandarma karakolunu ve köy okulunda öğrenim gören öğrencileri de ziyaret etti.

Korkmaz, ilkokul öğrencilerine çeşitli hediyeler verdi.



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