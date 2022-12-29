Sivas'ta 8 litre sahte alkol ele geçirildi

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SİVAS (AA) - Sivas'ta polis ekiplerince gerçekleştirilen denetimlerde 8 litre sahte alkol ele geçirildi.

Sivas Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışma yürüten İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kentteki 3 iş yeri ve bir evde arama yaptı.

Aramalarda 8 litre sahte alkol ve 6 alkol aroma kiti ele geçirildi.

Gözaltına alınan 1 şüpheli hakkında Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa Muhalefet suçlamasıyla yasal işlem yapıldı.

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