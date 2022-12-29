Futbol: Spor Toto Süper Lig

En güzel aşk sözleri ve mesajları

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Stat: Sivas 4 Eylül

Hakemler: Erkan Özdamar, Cevdet Kömürcüoğlu, Ali Saygın Ögel

Demir Grup Sivasspor: Ali Şaşal Vural, Robin Yalçın, Goutas, Caner Osmanpaşa, Uğur Çiftçi, Ulvestad, Keita, Ahmed Musa, Dia Saba, Erdoğan Yeşilyurt, Yatabare

Galatasaray: Muslera, Boey, Nelsson, Abdülkerim Bardakcı, Van Aanholt, Oliveira, Berkan Kutlu, Rashica, Mertens, Kerem Aktürkoğlu, Gomis

Gol: Dk. 27 Mertens (Galatasaray)

Sarı kartlar: Dk. 23 Dia Saba (Demir Grup Sivasspor), Dk. 34 Van Aanholt, Dk. 44 Boey (Galatasaray)





SİVAS (AA) - Spor Toto Süper Lig'in 16. haftasında Demir Grup Sivasspor-Galatasaray maçının ilk yarısı konuk ekibin 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı.

3. dakikada ilk tehlikeli atak Galatasaray'dan geldi. Oliveira'nın ceza yayının gerisinden vuruşunda, meşin yuvarlak az farkla kalenin yanından dışarıya çıktı.

8. dakikada ev sahibi takım etkili geldi. Ulvestad'ın ceza yayı yakınından vuruşunda, top savunmaya çarparak uzaklaştı.

19. dakikada sağ çaprazdan ceza yayına doğru ilerleyen Robin Yalçın'ın şutunda, meşin yuvarlak defansa çarparak kornere çıktı.

22. dakikada orta alandan aldığı topla ceza sahasına ilerleyen Kerem Aktürkoğlu, Gomis ile duvar pası yaptıktan sonra top Oliveira'nın önünde kaldı. Bu futbolcunun vuruşunda, meşin yuvarlak savunmaya çarparak uzaklaştı.

25. dakikada Rashica'nın ceza yayının gerisinden şutunda top kaleci Ali Şaşal Vural'da kaldı.

27. dakikada sarı-kırmızılı takım öne geçti. Sağ kanattan Boey'in içeriye çevirdiği topu Mertens penaltı noktası yakınlarında düzgün bir vuruşla filelere gönderdi: 1-0

32. dakikada Mertens'in ara pasıyla defansın arkasına sarkan Kerem Aktürkoğlu, ceza sahasında son anda pasını Gomis'e verdi. Bu futbolcunun vuruşunda, meşin yuvarlak Goutas'a çarparak uzaklaştı.

43. dakikada Rashica'nın sağ kanattan ortasında Van Aanholt'un arka direkte gelişine vuruşunda top üstten auta çıktı.

Karşılaşmanın ilk yarısı Galatasaray'ın 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.