Futbol: Spor Toto Süper Lig

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Stat: Sivas 4 Eylül

Hakemler: Erkan Özdamar, Cevdet Kömürcüoğlu, Ali Saygın Ögel

Demir Grup Sivasspor: Ali Şaşal Vural, Robin Yalçın (Dk. 90+11 Angielski), Goutas, Caner Osmanpaşa, Uğur Çiftçi, Ulvestad (Dk. 90+10 Alaaddin Okumuş), Keita, Ahmed Musa (Dk. 67 N'Jie), Dia Saba (Dk. 90+4 Hakan Arslan), Erdoğan Yeşilyurt, Yatabare

Galatasaray: Muslera, Boey, Nelsson, Abdülkerim Bardakcı, Van Aanholt (Dk. 88 Dubois) , Oliveira (Dk. 73 Midtsjö), Berkan Kutlu, Rashica (Dk. 87 Yusuf Demir), Mertens, Kerem Aktürkoğlu (Dk. 86 Seferovic), Gomis (Dk. 73 Barış Alper Yılmaz)

Goller: Dk. 27 Mertens, 90+5 Barış Alper Yılmaz (Galatasaray), Dk. 80 Erdoğan Yeşilyurt (Demir Grup Sivasspor)

Kırmızı kart: Dk. 90+9 Erdoğan Yeşilyurt (Demir Grup Sivaspor)

Sarı kartlar: Dk. 23 Dia Saba, Dk. 62 Uğur Çiftçi (Demir Grup Sivasspor), Dk. 34 Van Aanholt, Dk. 44 Boey, Dk. 49 Oliveira, Dk. 59 Mertens, Dk. 90+14 Barış AlperYılmaz (Galatasaray)





SİVAS (AA) - Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 16. haftasında Demir Grup Sivasspor'u deplasmanda 2-1 mağlup etti.

50. dakikada Sivasspor sağ kanattan serbest vuruş kazandı. Dia Saba'nın ortasında altıpasa yakın noktada savunmadan seken topu önünde bulan Ulvestad'ın vuruşunda, meşin yuvarlak filelere gitti ama hakem VAR kararıyla golü iptal etti.

62. dakikada Oliveria'nın ceza sahası dışı sağ çaprazdan sert şutunda, kaleci Ali Şaşal Vural'dan dönen topu defans uzaklaştırdı.

66. dakikada Erdoğan Yeşilyurt'un ceza alanı içi sağ çizgiden içeriye gönderdiği meşin yuvarlak Yatabare'nin önünden geçerek taca çıktı.

80. dakikada Sivasspor eşitliği yakaladı. Dia Saba'nın orta alana yakın noktadan gönderdiği pasla defansın arkasına sarkarak ceza sahasına giren Erdoğan Yeşilyurt, yerden düzgün bir vuruşla kaleci Muslera'nın sağından topu ağlara gönderdi: 1-1

84. dakikada Van Aanholt'un ceza yayının gerisinden kullandığı serbest vuruşta, meşin yuvarlak üstten az farkla dışarıya çıktı.

89. dakikada Barış Alper Yımaz'ın sağ kanattan ortasında top savunmadan sekerek kornere çıktı.

90+5. dakikada Galatasaray öne geçti. Abdülkerim Bardakcı'nın Galatasaray yarı sahasından uzun gönderdiği topla defansın arkasına sarkan Barış Alper Yılmaz, ceza sahasında düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı kaleci Ali Şaşal Vural'ın sağından filelerle buluşturdu: 1-2

Karşılaşmayı Galatasaray 2-1 kazandı.

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