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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Sivasspor-Galatasaray maçının ardından

AA

Sivasspor-Galatasaray maçının ardından

SİVAS (AA) - Spor Toto Süper Lig'in 16. haftasında sahasında Galatasaray'a 2-1 mağlup olan Demir Grup Sivasspor'un kulüp başkanı Mecnun Otyakmaz, maça hakem hatalarının damga vurduğunu söyledi.

Otyakmaz, maçın ardından basın mensuplarına yaptığı açıklamada, çok ağır bir zeminde mücadele ettiklerini belirtti.

Zeminin 10 gün öncesine kadar iyi olduğunu aktaran Otyakmaz, "Fakat bir mantar hastalığı söz konusu olunca zemin bu hale geldi. Biz de çok üzgünüz. Bundan sonra 17 Ocak’a kadar uzun bir süre maç yok. İnşallah biraz daha toparlarız." dedi.

Otyakmaz, maçın ikinci yarısında iyi mücadele ettiklerini vurgulayarak, "Ne yazık ki maça damga vuran hakem hataları oldu. Hakemler konusunda pek görüş bildirmiyoruz federasyona gidip bunlar muhakkak konuşulacaktır. Ancak bütün Türkiye’de ki futbolseverler bizim golümüzün neden iptal edildiğini anlamadılar, anlam veremediler. Bizde aynı şekilde anlam veremedik." diye konuştu.

VAR'da Özgüç Türkalp'in olduğunu kaydeden Otyakmaz, şöyle devam etti:

"20 yıldır Özgüç Türkalp adını duymaktan artık rahatsız olduk. Bunların hiç emekliliği falan olmuyor mu? EYT’ler bile geldi artık lütfen emekli olsunlar. Futbol kamuoyunu çok fazla sıkıntıya sürüklememek adına çok fazla bir şey söylemek istemiyorum. Galatasaray’ı tebrik ediyorum. Federasyondan da konuyla alakalı en üst düzey şekilde açıklama bekliyorum. Kırmızı kart pozisyonu tam olarak görmediğim için yorum yapmak istemiyorum. Golümüzün neden iptal edildiği hakkında en üst düzeyde açıklama bekliyoruz. İyi bir federasyonumuz var sık sık görüşüyoruz. Oldukça objektif ve şeffaf olmaya çalışıyor ancak hakemler aynı tas aynı hamam devam ediyor."

Otyakmaz, bir gazetecinin uzatma dakikalarında hakemin VAR’a gitmesi hakkında düşüncelerini sorması üzerine, şunları söyledi: "

"Orada bir atak başlangıç meselesi söz konusu. Yaklaşık 13-14 saniye sonra gol oluyor ofsayt var, evet. Bazı maçlarda bize atak başlangıcı daha sonradan alıp yediğimiz golü normal saymışlardı. Şimdiyse attığımız golü saymadılar. Onun hakkında çok fazla bir şey söylemek istemiyorum ama en üst düzeyde açıklama bekliyoruz. Bu golümüz neden iptal edildi? Ne verildi? Ofsayt mı verildi sebebi ne? Mesela Galatasaraylılar itiraz ediyor. Bir tanesi diyor ki çizgiyi geçmedi, bir tanesi diyor ki ele çarptı. Diğeri de ofsayt diyor. Yani onlar bile neye itiraz ettiğini bilmiyor. Gidip uzun bir süre izleyip mercekle hata ararsanız mutlaka bir temas ya da herhangi bir şey bulursunuz. Bu beğendiğim bir hakemdi, hiç yakıştıramadım. Maçta da bazı hatalarını gördüm ve hiç hoşuma gitmedi. Aslında gelecek için ümitli olduğum bir hakemdi. Maalesef bu yaşananlar hiç hoşumuza gitmedi. Tekrardan Galatasaray’ı tebrik ediyorum."

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