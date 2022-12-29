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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Demir Grup Sivasspor-Galatasaray maçının ardından

AA

Demir Grup Sivasspor-Galatasaray maçının ardından

SİVAS (AA) - Spor Toto Süper Lig'in 16. haftasında deplasmanda Demir Grup Sivasspor'u 2-1 mağlup eden Galatasaray'ın teknik direktörü Okan Buruk, yeni yıla lider girdikleri için mutlu olduklarını söyledi.

Buruk, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında, zeminin her iki takımı da zorladığını belirtti.

Sivasspor'un da zaman zaman zeminle mücadele ettiğine dikkati çeken Buruk, "Biraz daha uzun topu kullanan takım olduğu için rakibimize biraz daha avantaj oldu. Maçın geneline baktığımız zaman iki taraf da birbirini bekledi, zorladı. Seyir zevki çok yüksek bir maç olmasa da heyecanlı bir karşılaşma oldu." dedi.

Karşılaşmada 1-0 öne geçtikten sonra 2. gol şansı yakaladıklarını ama bunu değerlendiremediklerini anlatan Buruk, "1-1 sonrası oyuncu değişiklikleriyle rakibin üzerine gittik ve uzun topla 2. golü bulduk. Böyle bir zeminin üzerinde oynayıp maçı kazandığımız için çok mutluyuz. Lider olarak lige girdiğimiz için çok mutluyuz." diye konuştu.


- "Her iki takım da hakem kararlarından mutlu değildi"

Maç içerisinde pozisyonlar olduğunu aktaran Buruk, "İkinci gol için ofsayt kararı verildiğini öğrendik. Birincisi için de ofsayt kararı verildiğini öğrendik, çok net bir şekilde görmedik. Birinci yediğimiz sayılmayan gol öncesi de aslında oyuncumuz yerde yatarken hakemin de maçı durdurması ve Oliveria'ya sarı kart gösterip cezalı duruma düşürmesi de enteresandı. Genel olarak her iki takım da hakem kararlarından mutlu değildi." ifadelerini kullandı.


- "Hakemin kararı uzun bir süre konuşuldu"

Hakem kararının her iki takımı da mutsuz ettiğini söyleyen Buruk, şunları kaydetti:

"Sayılmayan birinci gol öncesi de oyuncum yerde yatarken, top dışarı giderken maçı durdurması gerekiyordu. Sahaya tedavi için sağlık ekibi çağırması gerekiyordu ama diğer oyuncumun hareketine bir anda sarı kart verdi. Bir atış verdi, o atışta geldi gol oldu. Hakemin de oradaki bir hatası bir pozisyon yarattı. Net olarak pozisyonu görmedim, seyretmedim. Genel olarak insanlar ne olduğunu anlayamadıklarını söylüyorlar. Hakemin kararı uzun bir süre konuşuldu. Ofsayt olarak biliyorum ama net olarak bir görüşüm yok. Bununla ilgili objektif olarak konuşuyorum. Aynı şey belki bizim başımıza gelse ben de aynı şeyi söylerdim. Burada ne oldu, ne verildi bu net olarak belli olsun. Herkes aynı tepkiyi verirdi. O yüzden net olarak açıkçası ben de ofsayt kararı verildiğini öğrendim. Benim bildiğim bir ofsayt kararı çıktı diye biliyorum, net bir şey söyleyemeyeceğim. Ama bu pozisyon öncesinde de hakemin bizim aleyhimize yanlış bir sarı kartla faul yaratmasını da aynı şekilde objektif olarak ortaya koymak gerekir."


- "Ofsayt kararı direkt hakemden duyduğum bir şey değil"

Buruk, Sivasspor'un iptal edilen golünün gerekçesinin ofsayt olduğunun söylendiğini belirterek, "İdari ekibimden biri ofsayt olabileceğini söyledi. Federasyon başkanı ve Merkez Hakem Kurulu bununla ilgili konuşacak. Ofsayt olduğunu duydum, direkt hakemden duyduğum bir şey değil. Bizim idarecilerimizden birinden duyduğum bir şey. O pozisyonda uzun bir inceleme oldu. Benim de tahminim ofsayt kararı verildi." değerlendirmesinde bulundu.

Buruk, karşılaşmanın normal süresinin üzerine bir uzatma devresi oynandığını da aktararak, "Maçlar 105 dakikaya çıktı. Biz de kulübede plan yaparken artık bunu planlıyoruz. Yani belki beşinci değişikliği yapıyorsunuz her zaman risk olur. Bunları da hesaplıyoruz, hepimize uzun geliyor, oyuncuya da uzun geliyor. Belki ekstra bir yorgunluk da oluyor onlar için. Ama böyle bir karar alındı, herkes için aynı şey uygulanıyor." diye konuştu.

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