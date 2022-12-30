Sivas'tan kısa kısa

En güzel aşk sözleri ve mesajları

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

SİVAS (AA) - Sivas'ın Suşehri ilçesinde "Kardeşim Sensin Projesi" kapsamında özel eğitim sınıfına giden çocuklar için program düzenlendi.

İlçedeki özel eğitim ve rehabilitasyon merkezinde öğrenciler için fen lisesi idaresi tarafından hazırlanan programa Suşehri Gençlik Merkezi Müdürlüğü de destek verdi.

Fen lisesindeki çok amaçlı salonda düzenlenen etkinlikte öğrenciler, palyaçolar eşliğinde oyun oynayıp eğlendi.

- Akıncılar'da "Her Caminin Yetim Bir Kardeşi Olsun" kampanyasına destek

Akıncılar Merkez Cami görevlileri ile cami cemaati, Türkiye Diyanet Vakfının düzenlediği "Her Caminin Yetim Bir Kardeşi Olsun" kampanyasına, aralarında topladıkları 3 bin 600 lira ile destek verdi.

Türkiye Diyanet Vakfı Akıncılar Şubesi hesabına yatırılan para ile yurt dışında yaşayan bir yetimin ihtiyaçları karşılanacak.

Akıncılar İlçe Müftüsü Fettah Odabaşı, projenin toplumsal kaynaşmayı sağladığını belirterek, kampanyaya destek verenlere teşekkür etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.