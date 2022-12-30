Sivas'ta tır ile çarpışan otomobildeki 2 kişi yaralandı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Sivas'ta tır ile çarpışan otomobildeki 2 kişi yaralandı

AA

Sivas'ta tır ile çarpışan otomobildeki 2 kişi yaralandı

SİVAS (AA) - Sivas'ın Şarkışla ilçesinde otomobil ile tırın çarpışması sonucu iki kişi yaralandı.

İran uyruklu Mahdi Sarbakhshi (36) idaresindeki 37 AA 465 yabancı plakalı tır, Kayseri-Sivas kara yolu Pınarbaşı Kavşağı'nda, Ramazan Yıldız'ın (42) kullandığı 23 DE 360 plakalı otomobille çarpıştı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada otomobil sürücüsü ile aracında bulunan Bayram Demirci (52) yaralandı.

Şarkışla Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılar, müdahalenin ardından Sivas'a sevk edildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Sivas'tan kısa kısa
YEREL HABERLER Sivas'tan kısa kısa
Demir Grup Sivasspor-Galatasaray maçının ardından
YEREL HABERLER Demir Grup Sivasspor-Galatasaray maçının ardından
Demir Grup Sivasspor-Galatasaray maçının ardından
YEREL HABERLER Demir Grup Sivasspor-Galatasaray maçının ardından
Mecnun Otyakmaz: Golümüzün neden iptal edildiği hakkında açıklama bekliyoruz
YEREL HABERLER Mecnun Otyakmaz: Golümüzün neden iptal edildiği ...
Sivasspor-Galatasaray maçının ardından
YEREL HABERLER Sivasspor-Galatasaray maçının ardından
Demir Grup Sivasspor-Galatasaray maçının ardından
YEREL HABERLER Demir Grup Sivasspor-Galatasaray maçının ardından
Sivasspor - Galatasaray: 1-2
YEREL HABERLER Sivasspor - Galatasaray: 1-2
Futbol: Spor Toto Süper Lig
YEREL HABERLER Futbol: Spor Toto Süper Lig
Sivas'ta devrilen kamyonun sürücüsü yaralandı
YEREL HABERLER Sivas'ta devrilen kamyonun sürücüsü yaralandı
Futbol: Spor Toto Süper Lig
YEREL HABERLER Futbol: Spor Toto Süper Lig
Demir Grup Sivasspor - Galatasaray (FOTOĞRAFLAR)
YEREL HABERLER Demir Grup Sivasspor - Galatasaray (FOTOĞRAFLAR)
Sivasspor-Galatasaray maçından notlar
YEREL HABERLER Sivasspor-Galatasaray maçından notlar
Sivas'ta 8 litre sahte alkol ele geçirildi
YEREL HABERLER Sivas'ta 8 litre sahte alkol ele geçirildi
Suşehri Kaymakamı Korkmaz, köy ziyaretlerine devam etti
YEREL HABERLER Suşehri Kaymakamı Korkmaz, köy ziyaretlerine devam ...
Ulaş'ta sürü yönetimi elemanı kursu açıldı
YEREL HABERLER Ulaş'ta sürü yönetimi elemanı kursu açıldı
Sivas'ta devrilen otomobildeki anne ve iki çocuğu yaralandı
YEREL HABERLER Sivas'ta devrilen otomobildeki anne ve iki çocuğu ...
(Görüntülü) Galatasaray&#039;a Sivas&#039;ta coşkulu karşılama
YEREL HABERLER (Görüntülü) Galatasaray'a Sivas'ta coşkulu ...
Sivasspor, Galatasaray maçına hazır
YEREL HABERLER Sivasspor, Galatasaray maçına hazır
Galatasaray'a Sivas'ta coşkulu karşılama
YEREL HABERLER Galatasaray'a Sivas'ta coşkulu karşılama
Sivasspor, Galatasaray maçına hazır
YEREL HABERLER Sivasspor, Galatasaray maçına hazır
Galatasaray kafilesi, Sivas'a geldi
YEREL HABERLER Galatasaray kafilesi, Sivas'a geldi
Suşehri'nde av koruma ve kontrol faaliyetleri artırılacak
YEREL HABERLER Suşehri'nde av koruma ve kontrol faaliyetleri ...
Sivas Cumhuriyet Üniversitesinde Kangal köpeklerine çip takıldı
YEREL HABERLER Sivas Cumhuriyet Üniversitesinde Kangal köpeklerine ...
Yıldız Dağı Kayak Merkezi'nde suni karlama çalışmaları devam ediyor
YEREL HABERLER Yıldız Dağı Kayak Merkezi'nde suni karlama ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.