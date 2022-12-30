Aşık Sefil Selimi memleketi Şarkışla'da anıldı

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SİVAS (AA) - Aşık Sefil Selimi mahlaslı ozan Ahmet Günbulut, ölümünün 19. yılında Sivas'ın Şarkışla ilçesinde düzenlenen programla anıldı.

Günbulut için ilk olarak mezarı başında dua edildi, kabrine karanfil bırakıldı.

Anma programı Aşık Veysel Gençlik ve Kültür Merkezi'nde devam etti.

Burada ortaokul öğrencileri okudukları şiirlerle Günbulut'u andı.

Sinevizyon gösterisinin de yapıldığı program, müzik öğretmeni ve öğrencilerin ozanın eserlerini seslendirmesiyle sona erdi.

Etkinliklere, Kayamakam Gökhan Dolaş, Belediye Başkanı Ahmet Turgay Oğuz, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Özgür Cengiz, Milli Eğitim Müdürü Ekrem Yurt, Halk Eğitim Merkezi Müdürü Ertan Aydemir, ozanın ailesi ve yakınları ile vatandaşlar katıldı.



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