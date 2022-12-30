ÇEDAŞ, Sivas, Tokat ve Yozgat’ta enerji altyapısını güçlendirdi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

ÇEDAŞ, Sivas, Tokat ve Yozgat’ta enerji altyapısını güçlendirdi

AA

ÇEDAŞ, Sivas, Tokat ve Yozgat’ta enerji altyapısını güçlendirdi

SİVAS (AA) - Sivas, Tokat ve Yozgat’ta 1 milyondan fazla aboneye elektrik dağıtım hizmeti veren Çamlıbel Elektrik Dağıtım AŞ'nin (ÇEDAŞ), kış mevsiminde bakım, onarım ve yenileme çalışmaları ile enerji altyapısını güçlendirdiği bildirildi.

ÇEDAŞ'tan yapılan açıklamaya göre, yılbaşı gecesine yönelik ekstra önlemlere ağırlık veren şirket, 31 Aralık ve 1 Ocak günlerinde enerji sıkıntısı yaşanmaması için planlı kesintileri iptal etti.

Yılbaşı gecesinde olası arıza ve taleplere hızlı yanıt verebilmek hedefiyle ekipler güçlendirildi, sahadaki personel sayısında yılbaşına özel yüzde 40 artışa gidildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen ÇEDAŞ Genel Müdürü Niyazi Kıvılcım, hizmet bölgelerinde kış aylarının oldukça sert geçtiğine dikkat çekerek, şunları kaydetti:

"Bu yıl da havalar çok fazla soğumadan yoğun bir çalışma temposuna girdik. Ekiplerimiz şu ana kadar 1263 kilometre orta gerilim, 2 bin 500 kilometre alçak gerilim ile 5 bin armatürün bakımını tamamladı. 2022 yılı ekim ayı sonu itibariyle yeni yatırım ihtiyaçları doğrultusunda 193 kilometre yer altı hattı şebekesi, 259 kilometre de enerji nakil hattı tesisini devreye aldık. Yatırım çalışmaları kapsamında 28 köyün elektrik dağıtım şebekesini yenilerken ihtiyaç duyulan bölgelere 12 bin 475 yeni direk ve 5 bin 793 yeni armatür tesis ettik. Gerilim düşümü nedeniyle de 32 yerleşim yerine ilave yeni trafo tesisi yatırımı gerçekleştirdik.”

Kış mevsiminde şiddetli hava olaylarına karşı ekstra tedbir aldıklarını aktaran Kıvılcım, “Tüm hatlarda meydana gelebilecek arızaları, malzeme hasarını önceden tespit etmeyi sağlayan ve arızalara erken müdahale imkanı tanıyan termal kamera, korona kamera, termal kameralı dron ve kısmı deşarj cihazı gibi ekipmanlar da kış mevsiminde aktif olarak kullanılmak üzere hazır duruma getirildi." ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Aşık Sefil Selimi memleketi Şarkışla'da anıldı
YEREL HABERLER Aşık Sefil Selimi memleketi Şarkışla'da anıldı
Sivas'ta tır ile çarpışan otomobildeki 2 kişi yaralandı
YEREL HABERLER Sivas'ta tır ile çarpışan otomobildeki 2 kişi ...
Sivas'tan kısa kısa
YEREL HABERLER Sivas'tan kısa kısa
Demir Grup Sivasspor-Galatasaray maçının ardından
YEREL HABERLER Demir Grup Sivasspor-Galatasaray maçının ardından
Demir Grup Sivasspor-Galatasaray maçının ardından
YEREL HABERLER Demir Grup Sivasspor-Galatasaray maçının ardından
Mecnun Otyakmaz: Golümüzün neden iptal edildiği hakkında açıklama bekliyoruz
YEREL HABERLER Mecnun Otyakmaz: Golümüzün neden iptal edildiği ...
Sivasspor-Galatasaray maçının ardından
YEREL HABERLER Sivasspor-Galatasaray maçının ardından
Demir Grup Sivasspor-Galatasaray maçının ardından
YEREL HABERLER Demir Grup Sivasspor-Galatasaray maçının ardından
Sivasspor - Galatasaray: 1-2
YEREL HABERLER Sivasspor - Galatasaray: 1-2
Futbol: Spor Toto Süper Lig
YEREL HABERLER Futbol: Spor Toto Süper Lig
Sivas'ta devrilen kamyonun sürücüsü yaralandı
YEREL HABERLER Sivas'ta devrilen kamyonun sürücüsü yaralandı
Futbol: Spor Toto Süper Lig
YEREL HABERLER Futbol: Spor Toto Süper Lig
Demir Grup Sivasspor - Galatasaray (FOTOĞRAFLAR)
YEREL HABERLER Demir Grup Sivasspor - Galatasaray (FOTOĞRAFLAR)
Sivasspor-Galatasaray maçından notlar
YEREL HABERLER Sivasspor-Galatasaray maçından notlar
Sivas'ta 8 litre sahte alkol ele geçirildi
YEREL HABERLER Sivas'ta 8 litre sahte alkol ele geçirildi
Suşehri Kaymakamı Korkmaz, köy ziyaretlerine devam etti
YEREL HABERLER Suşehri Kaymakamı Korkmaz, köy ziyaretlerine devam ...
Ulaş'ta sürü yönetimi elemanı kursu açıldı
YEREL HABERLER Ulaş'ta sürü yönetimi elemanı kursu açıldı
Sivas'ta devrilen otomobildeki anne ve iki çocuğu yaralandı
YEREL HABERLER Sivas'ta devrilen otomobildeki anne ve iki çocuğu ...
(Görüntülü) Galatasaray&#039;a Sivas&#039;ta coşkulu karşılama
YEREL HABERLER (Görüntülü) Galatasaray'a Sivas'ta coşkulu ...
Sivasspor, Galatasaray maçına hazır
YEREL HABERLER Sivasspor, Galatasaray maçına hazır
Galatasaray'a Sivas'ta coşkulu karşılama
YEREL HABERLER Galatasaray'a Sivas'ta coşkulu karşılama
Sivasspor, Galatasaray maçına hazır
YEREL HABERLER Sivasspor, Galatasaray maçına hazır
Galatasaray kafilesi, Sivas'a geldi
YEREL HABERLER Galatasaray kafilesi, Sivas'a geldi
Suşehri'nde av koruma ve kontrol faaliyetleri artırılacak
YEREL HABERLER Suşehri'nde av koruma ve kontrol faaliyetleri ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.