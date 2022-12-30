ÇEDAŞ, Sivas, Tokat ve Yozgat’ta enerji altyapısını güçlendirdi

SİVAS (AA) - Sivas, Tokat ve Yozgat’ta 1 milyondan fazla aboneye elektrik dağıtım hizmeti veren Çamlıbel Elektrik Dağıtım AŞ'nin (ÇEDAŞ), kış mevsiminde bakım, onarım ve yenileme çalışmaları ile enerji altyapısını güçlendirdiği bildirildi.

ÇEDAŞ'tan yapılan açıklamaya göre, yılbaşı gecesine yönelik ekstra önlemlere ağırlık veren şirket, 31 Aralık ve 1 Ocak günlerinde enerji sıkıntısı yaşanmaması için planlı kesintileri iptal etti.

Yılbaşı gecesinde olası arıza ve taleplere hızlı yanıt verebilmek hedefiyle ekipler güçlendirildi, sahadaki personel sayısında yılbaşına özel yüzde 40 artışa gidildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen ÇEDAŞ Genel Müdürü Niyazi Kıvılcım, hizmet bölgelerinde kış aylarının oldukça sert geçtiğine dikkat çekerek, şunları kaydetti:

"Bu yıl da havalar çok fazla soğumadan yoğun bir çalışma temposuna girdik. Ekiplerimiz şu ana kadar 1263 kilometre orta gerilim, 2 bin 500 kilometre alçak gerilim ile 5 bin armatürün bakımını tamamladı. 2022 yılı ekim ayı sonu itibariyle yeni yatırım ihtiyaçları doğrultusunda 193 kilometre yer altı hattı şebekesi, 259 kilometre de enerji nakil hattı tesisini devreye aldık. Yatırım çalışmaları kapsamında 28 köyün elektrik dağıtım şebekesini yenilerken ihtiyaç duyulan bölgelere 12 bin 475 yeni direk ve 5 bin 793 yeni armatür tesis ettik. Gerilim düşümü nedeniyle de 32 yerleşim yerine ilave yeni trafo tesisi yatırımı gerçekleştirdik.”

Kış mevsiminde şiddetli hava olaylarına karşı ekstra tedbir aldıklarını aktaran Kıvılcım, “Tüm hatlarda meydana gelebilecek arızaları, malzeme hasarını önceden tespit etmeyi sağlayan ve arızalara erken müdahale imkanı tanıyan termal kamera, korona kamera, termal kameralı dron ve kısmı deşarj cihazı gibi ekipmanlar da kış mevsiminde aktif olarak kullanılmak üzere hazır duruma getirildi." ifadelerini kullandı.



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