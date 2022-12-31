Suşehri'nde açılacak tekstil atölyesinde sona gelindi

Bronşit ve öksürüğü keserek balgamın kökünü kazıyor! Günde iki defa içildiğinde hastalıktan eser bırakmıyor

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

SİVAS (AA) - Sivas'ın Suşehri ilçesinde Belediye Başkanı Fazlı Yüksel, kısa süre içinde açılması planlanan tekstil atölyesini gezdi.

İlçeye kazandırılacak tekstil atölyesini inceleyen Yüksel'e, belediye meclis üyeleri Çınar Olgun ve Abdullah Güngör eşlik etti.

Atölye ile ilgili işyeri sahiplerinden bilgi alan Yüksel, ilçeye yatırım yapacak iş insanlarına her zaman kapılarının açık olduğunu söyledi.

Yüksel, yakın zamanda açılması planlanan atölyenin ilçedeki istihdamı artıracağını sözlerine ekledi.







Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.