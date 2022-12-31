Sivas Valisi Şimşek yeni yıl mesajı yayımladı

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SİVAS (AA) - Sivas Valisi Yılmaz Şimşek, yayımladığı yeni yıl mesajında 2023'ün Türkiye'ye ve dünyaya barış, huzur ve mutluluk getirmesini diledi.

Hüzünleri, sevinçleri ve yaşanan acı, tatlı hatıraları ile 2022 yılını geride bırakıp, yeni umut ve beklentilerle 2023 yılına kavuşmanın heyecanını yaşadıklarını belirten Şimşek, "2022 yılında ilimizin tarihi, kültürel ve doğal güzelliklerinin yanı sıra coğrafi, ekonomik ve turistik değerlerini ön plana çıkaracak projelerle gerek kamu kurumlarımızla ve gerekse de sivil toplum örgütlerimizle Sivas’ı her yönüyle daha yaşanabilir marka bir kent yapma gayreti içerisinde olduk. Bu bağlamda çalışmalarımız yine aynı azim ve kararlılıkla hız kesmeden devam edecek, yeni yılda yeni yatırım ve projelerle yolumuza devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Şimşek, 2023 yılının hem Cumhuriyet'in 100. yılı hem de Aşık Veysel yılı olması dolayısıyla kongre şehri Sivas için son derece anlamlı olacağını aktardı.

Birlik ve beraberliğin daim olduğu Türkiye'de 2023'te de vatandaşların daha mutlu, huzurlu ve müreffeh günler yaşayacağına inandığını vurgulayan Şimşek, yeni yılın Türkiye'ye ve dünyaya barış, huzur, mutluluk getirmesini temenni etti.



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