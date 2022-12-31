SCÜ Rektörü Prof. Dr. Alim Yıldız yeni yıl mesajı yayımladı

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SİVAS (AA) - Sivas Cumhuriyet Üniversitesi (SCÜ) Rektörü Prof. Dr. Alim Yıldız, yayımladığı mesajla vatandaşların yeni yılını kutladı.

Mesajında, acısıyla, tatlısıyla, sevinciyle, hüznüyle bir yılı daha geride bırakırken yeni umut ve heyecanlarla yeni bir yıla girmenin mutluluğu içerisinde olduklarını aktaran Yıldız, 2022'nin SCÜ'nün bilimsel sıralamalarda yükselişini sürdürerek başarısını artırdığı bir yıl olduğunu, kültür, sanat ve spor alanlarındaki faaliyetlerde de önemli başarılar elde ettiklerini vurguladı.

Yeni plan ve programlarla 2023 yılında da başarıları artıracaklarını belirten Yıldız, SCÜ ailesi olarak Türkiye'nin gelişmesi ve ilerlemesine katkı sağlamayı en asli görev bilerek tüm gayretle çalışmaya devam edeceklerini aktardı.

Yıldız, mesajının sonunda UNESCO’nun Aşık Veysel yılı ilan ettiği 2023’ün tüm dünyaya barış ve huzur getirmesini temenni etti.

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